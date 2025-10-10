, ae profissionais daconcorrem com nomes de todo o país. Adisputa na categoria Agência de Notícias, enquanto aconcorre na categoria Sites ou Portais. Além disso,está entre as indicadas na categoria Áudio (Programa de Rádio/Podcast).

Nesta nova etapa, os eleitores podem escolher até cinco opções por categoria, indicando a posição desejada, do primeiro ao quinto lugar. A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas. Para votar, basta acessar este link.



Sobre +Admirados Jornalistas de Economia

O Prêmio +Admirados Jornalista de Economia 2025 é uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Outros reconhecimentos

Além do avanço para a segunda etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025, a EBC também se destaca em outras premiações da mesma natureza. No Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras deste ano, duas profissionais saíram vencedoras: a apresentadora da TV Brasil Luciana Barreto e a gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes.

No Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano, que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate. A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país, e o podcast VideBula, da Radioagência Nacional, divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio.

A relevância da EBC no cenário jornalístico foi reforçada ainda com a presença de três profissionais entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025: Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. A edição registrou quase 30 mil votos, consolidando o reconhecimento do trabalho das jornalistas da empresa.

