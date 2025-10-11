Subir ao palco, pegar o microfone e vender em três minutos uma solução tecnológica para algum problema produtivo do país. Em jogo, dez prêmios de R$ 20 mil para o empurrão inicial do negócio.

Foi com esse desafio que chegou ao último dia, neste sábado (11), a primeira edição do Curicaca, festival sobre tecnologia e sustentabilidade na indústria promovido em Brasília pelo governo federal com a participação de diversas entidades ligadas à indústria nacional.

O edital havia sido lançado em agosto pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e um dos responsáveis por realizar o Curicaca.

Ao todo, 40 projetos se inscreveram para o Desafio Nacional de Inovação, concebido para ocorrer como uma batalha de startups, formato já bem conhecido por jovens empreendedores que viajam pelo país em busca de financiamento para ideias originais.