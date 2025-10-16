A Weg celebrou acordos vinculantes para investimento e aquisição de aproximadamente 54% do capital social da Tupinambá Energia (Tupi Mob), que atua no mercado de softwares e serviços para gestão de redes de recarga de veículos elétricos, por R$ 38 milhões.

"A Tupi Mob fortalece a estratégia da Weg de liderar a transformação do setor de mobilidade elétrica. A aquisição também abre caminho para a expansão gradual do modelo em mercados internacionais, consolidando um ecossistema inovador e eficiente para recarga de veículos elétricos", destaca a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia ressalta que o valor da compra está sujeito a ajustes de preços comuns a esse tipo de operação. A conclusão da transação depende do cumprimento de determinadas condições precedentes, entre as quais as aprovações regulatórias.

Fundada em 2019, em São Paulo, a Tupi Mob é proprietária do aplicativo Tupi, uma plataforma digital que conecta usuários de veículos elétricos a redes de recarga. Com mais de 370 mil usuários cadastrados e mais de 1,3 milhão de recargas realizadas, já forneceu 26 GWh de energia.

Segundo a Weg, a Tupi Mob ocupa posição estratégica no ecossistema de mobilidade elétrica, integrando fornecedores de energia, fabricantes de estações de recarga, operadores de redes, montadoras e usuários finais. Sua atuação é reconhecida por oferecer soluções completas e personalizadas para grandes marcas do setor automotivo e operadores de pontos de recarga.

A empresa acrescenta que a Tupi Mob oferece o aplicativo Tupi para usuários e a plataforma Tupi Conecta, que permite a gestão de redes de recarga por principais montadoras e gestores de estações de abastecimento elétrico. A operação conta com 36 colaboradores, movimentou aproximadamente R$ 40 milhões em recargas nos últimos 12 meses e registrou receita líquida de R$ 8,6 milhões em 2024.