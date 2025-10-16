O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,45% na segunda quadrissemana de outubro, após alta de 0,63% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,93% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 16, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Neste levantamento, quatro dos oito grupos analisados desaceleraram da passagem da primeira para a segunda quadrissemana de outubro, com a maior desaceleração partindo de Habitação (1,62% para 1,04%). Em seguida, aparecem Educação, Leitura e Recreação (2,13% para 1,07%), Transportes (0,40% para 0,37%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,05% para 0,03%).

Em contrapartida, registraram avanço Despesas Diversas (-0,13% para 0,16%), Alimentação (-0,05% para 0,04%), Vestuário (0,14% para 0,43%) e Comunicação (0,07% para 0,21%).