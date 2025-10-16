O membro do Conselho do Banco do Japão (BoJ) Naoki Tamura disse que a instituição já avalia novas altas de juros para evitar que a inflação saia do controle e exija um aperto mais brusco depois, o que poderia causar "danos significativos" à economia japonesa.

Em discurso a empresários em Okinawa nesta quinta-feira, 16, Tamura disse que os juros deveriam começar a subir em direção ao nível neutro, que estima ser em torno de 1%.

Considerado um dos membros mais duros do Conselho em relação à inflação, Tamura propôs em setembro elevar a taxa de 0,50% para 0,75% ao ano, mas a ideia foi derrotada pela maioria.

Apesar de a incerteza política doméstica ter reduzido as apostas de alta em outubro, economistas e investidores ainda esperam que o BoJ retome o aperto monetário em breve.

Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.