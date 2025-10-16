Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/10/2025 - As bolsas europeias operam em alta comedida na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores seguem avaliando balanços positivos de grandes empresas da região, incluindo da Nestlé, após uma semana de volatilidade marcada por preocupações sobre a última disputa comercial entre EUA e China.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,33%, a 569,64 pontos.

A gigante de alimentos suíça Nestlé saltava 8,5% em Zurique, no horário acima, após divulgar resultado de vendas mais forte e planos de cortar até 16 mil empregos, o que reduziria seu quadro global de funcionários em 6%.

Ao longo da semana, resultados melhores do que o esperado de grandes bancos dos EUA e de empresas europeias ajudaram a sustentar o sentimento em meio a tensões comerciais. Na Europa, destacaram-se a francesa LVMH, referência do setor de luxo, e a holandesa ASML, fabricante de equipamentos para a produção de chips.

Investidores, porém, seguem atentos à rixa tarifária entre Washington e Pequim. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a defender a aplicação de tarifas mais altas a produtos chineses. Na semana passada, ele já havia ameaçado impor tarifas de 100% a importações do país asiático.

No noticiário macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu apenas 0,1% na comparação mensal de agosto, o que acabou abafando um avanço maior do que o esperado da produção industrial britânica.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha praticamente estável, enquanto a de Paris subia 0,80%, a de Frankfurt avançava 0,15% e as de Milão e Lisboa tinham respectivas altas de 0,50% e 0,18%. Na contramão, a de Madri caía 0,20%.

*Com informações da Dow Jones Newswires