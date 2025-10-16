O montante de energia injetada nas áreas sob concessão da Neoenergia aumentou 2,3% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, totalizando 21.283 gigawatts-hora (GWh).

Na Coelba, o montante total de energia injetada cresceu 3,5%, enquanto na Elektro houve um decréscimo de 0,3%. A Neoenergia Pernambuco viu um aumento de 2,5% na energia injetada. A Cosern teve um crescimento de 5,7% e, na Neoenergia Brasília, houve uma elevação de 2,1% no período.

O montante de energia distribuída no período totalizou 18.508 GWh, uma alta de 0,8%, conforme a companhia. Na Coelba, a energia distribuída apresentou um pequeno aumento de 0,8%; na Elektro, a distribuição caiu 0,8%; já na Neoenergia Pernambuco, houve um incremento de 0,5%. A Cosern viu um crescimento de 5,8% em energia distribuída e, em Brasília, houve um aumento de 1,7%.

Geração

No terceiro trimestre de 2025, a produção de energia nas usinas do Grupo Neoenergia atingiu 2.090 GWh, uma queda de 18% em relação ao ano anterior. A geração hidráulica caiu 50,6%, alcançando 304 GWh. A fonte eólica teve uma redução de 6,8%, produzindo 1.737 GWh. As usinas solares da empresa geraram 50 GWh, uma queda de 16,5%. Já a usina Termopernambuco não teve despacho no terceiro trimestre.