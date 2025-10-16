A Nu Holdings, que controla o Nubank, entrou no ranking da revista americana Fortune das empresas que mais crescem no mundo. O banco digital ficou em quatro lugar na lista das cem companhias de maior crescimento, referente ao ano de 2025. A Nvidia ficou na primeira posição.

No segundo lugar do ranking ficou a empresa de cruzeiros Royal Caribbean; e, na terceira posição, a Supermicro, fornecedora de infraestrutura para data centers.

O ranking leva em conta empresas de capital aberto com o maior crescimento anual em um período de três anos. A metodologia leva em conta a taxa de crescimento da receita, a expansão do lucro por ação e o retorno total.

"Este reconhecimento é a prova mais clara de que nosso modelo operacional digital e de baixo custo funciona", comenta em nota a cofundadora e Chief Growth Officer do Nubank, Cristina Junqueira, cofundadora.

"Ele prova que, ao usar a tecnologia para manter uma estrutura enxuta, podemos repassar a economia diretamente para nossos clientes, o que, por sua vez, impulsiona o crescimento orgânico."

Para Junqueira, a estratégia do Nubank "não está apenas mudando a vida financeira de mais de 122 milhões de pessoas, mas também é um modelo de crescimento vencedor em escala global."

O Nubank fechou o segundo trimestre com quase 123 milhões de clientes nos três países onde opera - Brasil, México e Colômbia. Recentemente, o banco digital pediu licença aos reguladores americanos para operar nos Estados Unidos. O fundador do banco, David Vélez, também já declarou a atenção de ir a outros mercados da América Latina e mencionou a Argentina.