A subsidiária indiana da Hyundai Motor planeja investir 450 bilhões de rúpias (US$ 5,07 bilhões) na Índia nos próximos cinco anos, com o objetivo de transformar o país em um centro global de exportação para a montadora sul-coreana. Segundo o CEO da montadora, Jose Munoz, a unidade pretende representar quase um terço das exportações totais da empresa-mãe até 2030 e espera reportar uma receita anual de cerca de 1 trilhão de rúpias dentro do mesmo período.

"Estamos transformando a Índia em um centro global de exportação, visando até 30% de contribuição de exportação", afirmou ele.

A filial indiana planeja lançar 26 produtos, incluindo sete novos modelos, e lançará um veículo utilitário esportivo elétrico, projetado e desenvolvido localmente, até 2027. (*Fonte: Dow Jones Newswires).

