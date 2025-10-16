A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,65%
Pontos: 142.603,66
Máxima de +0,86% : 142.905 pontos
Mínima de -0,37% : 141.154 pontos
Volume: R$ 45,54 bilhões
Variação em 2025: 18,56%
Variação no mês: -2,48%
Dow Jones: -0,04%
Pontos: 46.253,31
Nasdaq: +0,66%
Pontos: 22.670,08
Ibovespa Futuro: +0,5%
Pontos: 142.590
Máxima (pontos): 142.955
Mínima (pontos): 140.960
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,45
Variação: estável
Petrobras PN
Preço: R$ 29,73
Variação: -0,97%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,36
Variação: +1,17%
Ambev ON
Preço: R$ 11,99
Variação: -0,5%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,72
Variação: -1,46%
Vale ON
Preço: R$ 60,94
Variação: +1,99%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,01
Variação: estável
Global 40
Cotação: 715,459 centavos de dólar
Variação: -0,47%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4619
Venda: R$ 5,4624
Variação: -0,14%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,56
Venda: R$ 5,66
Variação: -0,35%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4458
Venda: R$ 5,4464
Variação: -0,94%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5000
Venda: R$ 5,6200
Variação: -0,39%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,4730
Variação: -0,43%
- Euro
Compra: US$ 1,1645 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1646 (às 18h32)
Variação: +0,33%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3600
Venda: R$ 6,3620
Variação: +0,2%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4800
Venda: R$ 6,6020
Variação: -0,66%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.201,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,91%