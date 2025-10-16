A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,65%

Pontos: 142.603,66

Máxima de +0,86% : 142.905 pontos

Mínima de -0,37% : 141.154 pontos

Volume: R$ 45,54 bilhões

Variação em 2025: 18,56%

Variação no mês: -2,48%

Dow Jones: -0,04%

Pontos: 46.253,31

Nasdaq: +0,66%

Pontos: 22.670,08

Ibovespa Futuro: +0,5%

Pontos: 142.590

Máxima (pontos): 142.955

Mínima (pontos): 140.960

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,45

Variação: estável

Petrobras PN

Preço: R$ 29,73

Variação: -0,97%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,36

Variação: +1,17%

Ambev ON

Preço: R$ 11,99

Variação: -0,5%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,72

Variação: -1,46%

Vale ON

Preço: R$ 60,94

Variação: +1,99%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

Itausa PN

Preço: R$ 11,01

Variação: estável

Global 40

Cotação: 715,459 centavos de dólar

Variação: -0,47%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4619

Venda: R$ 5,4624

Variação: -0,14%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,56

Venda: R$ 5,66

Variação: -0,35%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4458

Venda: R$ 5,4464

Variação: -0,94%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5000

Venda: R$ 5,6200

Variação: -0,39%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,4730

Variação: -0,43%

- Euro

Compra: US$ 1,1645 (às 18h32)

Venda: US$ 1,1646 (às 18h32)

Variação: +0,33%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3600

Venda: R$ 6,3620

Variação: +0,2%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4800

Venda: R$ 6,6020

Variação: -0,66%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.201,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,91%


