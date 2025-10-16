O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou nesta quinta-feira, 15, que a Eletronuclear, no prazo de 120 dias, estabeleça uma política específica para monitorar e mitigar a exposição da estatal às variáveis de câmbio que impactam os ativos e passivos da empresa. A Corte de Contas diz que a medida é necessária para reduzir os efeitos de "flutuações indesejáveis".

A companhia apresenta exposição em ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, que causam volatilidade nos seus resultados, bem como em seu fluxo de caixa.

O TCU também autorizou a autuação de processo de monitoramento, para avaliar as medidas adotadas após a recomendação.

A Eletrobras assinou nesta quarta-feira um contrato com a J&F para a venda sua participação integral na Eletronuclear por R$ 535 milhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia diz que a compradora assumirá as garantias prestadas pela Eletrobras em favor da Eletronuclear, adotando as providências necessárias junto aos respectivos credores e parceiros.