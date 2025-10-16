Dono da Gol e da colombiana Avianca, o grupo Abra anunciou nesta quarta-feira, 15, a intenção de abrir capital nos Estados Unidos. Em nota, a empresa afirmou que tem intenção de "submeter, de forma confidencial, à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC"), um rascunho de declaração de registro no Formulário F-1 referente a uma potencial oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de suas ações ordinárias nos Estados Unidos".

A realização do IPO e o cronograma da operação deverá depender das condições do mercado e da conclusão do processo de revisão pela SEC, de acordo com a companhia. A abertura de capital no exterior era esperada pelo mercado financeiro e ficou mais próxima de se realizar na segunda-feira, 13, quando a Gol anunciou que pretende sair da Bolsa brasileira.

A proposta de reestruturação apresentada pela Gol prevê que a Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Gol Investment Brasil (GIB) sejam incorporadas por Gol Linhas Aéreas (GLA). Hoje, a Gol Investment Brasil detém a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que tem papéis negociados na B3, a Bolsa de São Paulo. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, por sua vez, é dona da Gol Linhas Aéreas (GLA).

A reestruturação da Gol ainda terá de ser aprovada em assembleia-geral marcada para 4 de novembro. Segundo fato relevante divulgado pela empresa, ela ocorre "com o objetivo de reorganizar as operações da companhia, buscar sinergias e reduzir seus custos".

Nesta semana, o grupo Abra também anunciou que pretende avançar no Chile - mercado tradicional da concorrente Latam. A companhia solicitou um certificado de operador aéreo à Direção Geral de Aviação Civil do Chile.

O pedido foi feito em nome da NG Servicios Aéreos, companhia registrada em Santiago que faz parte do grupo. A intenção é de que a empresa se dedique a operações aéreas não regulares, como fretamentos e ACMI (modelo de contrato em que uma área oferece avião, tripulação, manutenção e seguro para uma terceira).