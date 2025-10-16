O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 15, mostrou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos permaneceu amplamente estável nas últimas semanas, com a demanda por mão de obra moderada em todos os distritos e setores.

Os salários cresceram em todos os distritos reportados, em um ritmo modesto a moderado, acrescentou o documento.

Os contatos de diversos distritos também citaram demanda mais fraca, incerteza econômica elevada e, em alguns casos, aumento do investimento em tecnologias de inteligência artificial.

Inflação

Sobre a inflação, os preços subiram ainda mais durante o período relatado, de acordo com o documento.

Além disso, aumentos nos custos induzidos por tarifas foram relatados em diversos distritos, mas o repasse aos preços finais variou, ressalta o Livro Bege.

Atividade

O Livro Bege afirma ainda que a atividade econômica norte-americana "mudou pouco" desde o relatório referente a agosto, com três distritos relatando crescimento leve a modesto na atividade, cinco relatando nenhuma mudança e quatro notando uma ligeira desaceleração. No entanto, o texto menciona que muitos distritos continuam esperando que a elevada incerteza pressione a atividade.

"As perspectivas para o crescimento econômico futuro variaram de acordo com o distrito e o setor. O sentimento do mercado melhorou em alguns distritos, com alguns contatos prevendo um aumento na demanda nos próximos 6 a 12 meses", avalia. "Um relatório distrital destacou o risco de queda para o crescimento decorrente de uma paralisação prolongada do governo", acrescenta.

O Livro Bege cita que a atividade manufatureira variou por distrito, e a maioria dos relatos observou "condições desafiadoras" devido a tarifas mais altas e à demanda geral em declínio. A atividade na agricultura, energia e transporte foi geralmente baixa entre os distritos que relataram.

Segundo o documento, os gastos gerais do consumidor, particularmente em bens de varejo, caíram nas últimas semanas, mas as vendas de automóveis têm recebido o impulso da forte demanda de veículos elétricos. Ainda, a demanda por serviços de lazer e hospitalidade por viajantes internacionais caiu ainda mais durante o período do relatório, enquanto a demanda por consumidores domésticos permaneceu praticamente inalterada.

Ainda, segundo o Fed, alguns relatórios observaram uma melhora nos empréstimos comerciais nas últimas semanas por conta das taxas de juros mais baixas, enquanto outros continuaram a destacar a atividade moderada.