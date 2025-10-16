O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quarta-feira, 15, que, na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) concluiu que a Selic em 15% deve promover a convergência da inflação. Frisou, no entanto, que se ocorrer algo excepcional, a autoridade monetária não exitará em corrigir os juros, para mais ou para menos. "Acreditamos que isso vai levar tempo, daí o 'bastante prolongado'", disse.

Nilton afirmou, na sequência, que o BC não quer causar volatilidade no mercado e, por isso, planeja a comunicação para cada passo que dá. Nesse contexto, afirmou ser preciso controlar a ansiedade sobre o que esse período "bastante prolongado" significa. "Não é apenas porque não queremos fornecer a informação. É apenas porque o nível de significância dos dados que estamos recebendo não é suficiente para produzirmos qualquer indicação disso."

O diretor do BC disse ainda ser consenso que o BC fez uma alta forte de juros ao longo do ano passado e tornou a política monetária restritiva. Também classificou a decisão de interromper o ciclo de alta em junho deste ano como "ousada".

"Apesar das expectativas desancoradas e de não termos sinais de moderação da atividade, nós, de acordo com nossa avaliação, tínhamos convicção suficiente acreditar que já estávamos em uma política monetária que era apertada e que seria condizente para trazer a inflação para a meta, mas não tínhamos certeza disso. Portanto, decidimos chamá-lo de interrupção, para avaliar se 15% seria o nível de taxa que faria o banco central perseguir a meta dentro do horizonte", relembrou Nilton.

Ele palestrou em um evento do banco norte-americano Goldman Sachs, às margens das reuniões anuais do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e G20, em Washington, nos Estados Unidos.