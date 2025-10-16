As empresas Inpasa e Amaggi informaram, em nota conjunta, que, de comum acordo, decidiram "encerrar as tratativas para a formação de uma joint venture voltada à produção de etanol de milho". Segundo o comunicado, divulgado na terça-feira, 14, a decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que "possuem visões distintas quanto à estrutura e à governança do projeto, optando por seguir caminhos próprios neste momento".

Ainda conforme o texto, o processo foi conduzido de forma transparente, colaborativa e com "total alinhamento aos princípios de boa governança corporativa".

As companhias também destacaram que "reafirmam o respeito e admiração mútua, e permanecerão abertas a avaliar futuras oportunidades de cooperação em áreas de interesse comum".

O anúncio encerra o projeto revelado em 29 de agosto, quando Inpasa e Amaggi haviam confirmado a criação de uma joint venture para construir três usinas de etanol de milho em Mato Grosso, com a primeira prevista para Rondonópolis e estudos em Campo Novo do Parecis e Querência.

À época, a parceria combinaria a atuação da Amaggi na originação de grãos e logística com a expertise da Inpasa na produção de biocombustíveis.