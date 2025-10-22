O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), avaliou nesta terça-feira, 21, que "só adianta" a Casa votar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 "depois de resolver o problema fiscal". "Para não ter de votar alterando a meta", disse, ao deixar a Casa, no fim do dia.

A indicação se dá em meio à finalização, pelo Ministério da Fazenda, das propostas alternativas à medida provisória alternativa ao aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

A MP caducou no início do mês, após os deputados decidirem por retirar o tema de pauta. A Fazenda desde então estuda outras medidas para fechar as contas. A expectativa é de que a pasta envie tais propostas - relacionadas, por exemplo, ao PIS/Cofins e a regras do seguro-defesa - ao Congresso ainda nesta semana.

Após sucessivos adiamentos na votação da LDO, interlocutores do relator, Gervásio Maia (PSB-PB) já haviam sinalizado que não havia uma expectativa de data para apreciação da LDO antes da resolução da questão fiscal gerada com a derrubada da MP.

Governistas avaliam que as mudanças nas compensações dos créditos tributários de Pis/Cofins como a medida menos controversa para aprovação no Congresso, em meio ao movimento do governo de tentar recompor receitas frustradas no Orçamento de 2026 pela derrubada da MP.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se