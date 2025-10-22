A produção de minério de ferro da Vale no terceiro trimestre de 2025 cresceu 3,8% em relação a igual período de 2024, alcançando 94,403 milhões de toneladas (Mt).

Na comparação com o trimestre anterior, a produção de minério avançou 12,9%, informou a mineradora em seu relatório de produção e vendas, divulgado nesta terça-feira, 21.

"No minério de ferro, a produção atingiu seu maior nível desde 2018 e a realização de preços melhorou, refletindo a execução bem-sucedida da nossa estratégia de portfólio de produtos", afirmou a Vale em documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os números dessa divisão foram impulsionados por um novo recorde trimestral da unidade S11D e pelo avanço do desenvolvimento dos principais projetos, segundo a companhia.

Enquanto isso, a produção de pelotas caiu 22,8% na comparação com o terceiro trimestre de 2024 e aumentou 1,9% ante o segundo trimestre deste ano, alcançando 7.997 milhões de toneladas.

Sobre a queda anual em pelotas, a empresa diz que o movimento reflete ajustes nos níveis de produção em resposta às condições atuais de mercado.

"O pellet feed, que seria utilizado como insumo nas plantas de pelotização, foi redirecionado para venda de finos de minério de ferro, otimizando a geração de valor no portfólio de produtos", diz a Vale.

Conforme anunciado anteriormente pela empresa, a unidade de pelotização de São Luis foi colocada em manutenção durante o terceiro trimestre e não se espera que as operações retornem ainda em 2025.