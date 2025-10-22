A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,29%

Pontos: 144.085,15

Máxima de +0,2% : 144.795 pontos

Mínima de -0,47% : 143.829 pontos

Volume: R$ 15,74 bilhões

Variação em 2025: 19,79%

Variação no mês: -1,47%

Dow Jones: +0,47%

Pontos: 46.924,74

Nasdaq: -0,16%

Pontos: 22.953,67

Ibovespa Futuro: -0,08%

Pontos: 147.185

Máxima (pontos): 147.730

Mínima (pontos): 146.650

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,84

Variação: -0,84%

Petrobras PN

Preço: R$ 29,53

Variação: -0,74%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,73

Variação: -1,55%

Ambev ON

Preço: R$ 12,23

Variação: -1,05%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,20

Variação: -1,14%

Vale ON

Preço: R$ 60,79

Variação: -0,18%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 60,79

Variação: -0,18%

Itausa PN

Preço: R$ 11,11

Variação: -1,07%

Global 40

Cotação: 721,149 centavos de dólar

Variação: +2,99%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3901

Venda: R$ 5,3906

Variação: +0,37%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,56

Venda: R$ 5,66

Variação: -0,21%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3842

Venda: R$ 5,3848

Variação: +0,14%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5200

Venda: R$ 5,6300

Variação: -0,25%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5.400,50

Variação: +0,19%

- Euro

Compra: US$ 1,1602 (às 18h50)

Venda: US$ 1,1604 (às 18h50)

Variação: -0,35%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2520

Venda: R$ 6,2530

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5000

Venda: R$ 6,6100

Variação: +0,11%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.109,1 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -5,74%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se