A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,29%
Pontos: 144.085,15
Máxima de +0,2% : 144.795 pontos
Mínima de -0,47% : 143.829 pontos
Volume: R$ 15,74 bilhões
Variação em 2025: 19,79%
Variação no mês: -1,47%
Dow Jones: +0,47%
Pontos: 46.924,74
Nasdaq: -0,16%
Pontos: 22.953,67
Ibovespa Futuro: -0,08%
Pontos: 147.185
Máxima (pontos): 147.730
Mínima (pontos): 146.650
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,84
Variação: -0,84%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,53
Variação: -0,74%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,73
Variação: -1,55%
Ambev ON
Preço: R$ 12,23
Variação: -1,05%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,20
Variação: -1,14%
Vale ON
Preço: R$ 60,79
Variação: -0,18%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 60,79
Variação: -0,18%
Itausa PN
Preço: R$ 11,11
Variação: -1,07%
Global 40
Cotação: 721,149 centavos de dólar
Variação: +2,99%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3901
Venda: R$ 5,3906
Variação: +0,37%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,56
Venda: R$ 5,66
Variação: -0,21%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3842
Venda: R$ 5,3848
Variação: +0,14%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5200
Venda: R$ 5,6300
Variação: -0,25%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5.400,50
Variação: +0,19%
- Euro
Compra: US$ 1,1602 (às 18h50)
Venda: US$ 1,1604 (às 18h50)
Variação: -0,35%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2520
Venda: R$ 6,2530
Variação: +0,02%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5000
Venda: R$ 6,6100
Variação: +0,11%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.109,1 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -5,74%