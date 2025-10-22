O Banco Mundial vai atuar como administrador e hospedar interinamente o secretariado do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), informou o Ministério da Fazenda nesta terça-feira, 21. A instituição vai oferecer ao TFFF estrutura administrativa, supervisão fiduciária e relatórios de transparência.

"A decisão do Banco Mundial transforma o TFFF de uma ideia em uma realidade plenamente operacional", diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por meio de nota.

O Banco Mundial atuará como trustee, repassando recursos gerados pelo fundo aos governos, de acordo com as diretrizes. Além disso, a instituição vai apoiar operações iniciais e exercer funções de coordenação, enquanto uma sede institucional permanente está sendo estabelecida.

A estrutura de governança do fundo terá um conselho diretor, do qual participarão tanto países florestais tropicais quanto países investidores, segundo a pasta. Para assegurar inclusividade dos debates, também deve haver a criação de um conselho consultivo de povos indígenas e comunidades locais e de um painel técnico e científico.