O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a apontar que há um "problema real" no Federal Reserve (Fed) diante do que chamou de taxas de juros "muito altas". A declaração foi feita nesta terça-feira, 21, durante evento no Salão Oval da Casa Branca. O republicano defende redução "significativa" dos Fed funds.

Trump também mencionou a situação geopolítica no Oriente Médio. O americano expressou "decepção" com o Hamas que, segundo ele "havia concordado que não matariam mais ninguém, mas mataram mais gente" nos últimos dias, após a assinatura de um acordo de cessar-fogo entre o grupo e Israel. "Se o Hamas não agir conforme o acordo que fechamos, nós resolveremos o problema bem rapidamente", voltou a declarar.

Em relação à Índia, Trump mencionou rapidamente que conversou hoje o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sobre comércio, mas não deu mais detalhes.

No mesmo evento, Arvind Krishna, CEO da IBM, anunciou um investimento de US$ 150 bilhões nos EUA em 5 anos. Enquanto isso, o CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, declarou que a companhia investirá US$ 200 bilhões em fabricação de memória no país, sem fornecer um prazo. Nenhum dos dois deu mais detalhes.