A Netflix teve lucro líquido de US$ 2,55 bilhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 8% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 21. Diluído, o lucro por ação foi de US$ 5,87 entre julho e setembro, bem abaixo do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 6,96 por ação.

A receita da gigante americana de streaming teve avanço anual de 17,2% no trimestre, a US$ 11,51 bilhões, em linha com a projeção da FactSet.

A margem operacional de 28% veio abaixo da previsão da Netflix, de 31,5%, devido a "despesas relacionadas a disputas tributárias com autoridades brasileiras que não haviam sido previstas", informou em nota. "Não esperamos outro impacto material em resultados futuros", ponderou.

Segundo cálculos da empresa, o impacto da disputa tributária no Brasil foi de US$ 619 milhões no terceiro trimestre.

Para o trimestre atual, a Netflix projeta lucro líquido de US$ 2,4 bilhões, ou US$ 5,45 diluído por ação, e receita de US$ 11,96 bilhões. O guidance está acima das previsões da FactSet, de lucro de US$ 5,43 por ação e receita de US$ 11,89 bilhões.

Após o balanço, a ação da Netflix caía 5,5% no after hours em Nova York, por volta das 17h32 (de Brasília).