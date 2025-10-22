O Western Alliance informou que registrou lucro líquido de US$ 260,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, o que correspondeu a um aumento de 9,5% ante o resultado de US$ 237,8 milhões do mesmo período de 2024. O ganho por ação do banco ficou em US$ 2,28, acima das expectativas dos analistas compiladas pela FactSet que era de US$ 2,08 e do resultado de US$ 2,07 do mesmo período de 2024.

A receita líquida do banco ficou em US$ 938,2 milhões, um aumento de 10,9%, ou US$ 92,3 milhões, em comparação com uma alta de 5,8%, ou US$ 29,7 milhões, nas despesas não decorrentes de juros.

A receita líquida pré-provisões foi de US$ 393,8 milhões, um aumento de US$ 62,6 milhões em relação aos US$ 331,2 milhões.

"Em relação ao empréstimo ao Cantor Group V, embora as avaliações mais recentes indiquem cobertura de garantia suficiente, nossa metodologia de reserva para um empréstimo não provisionado de US$ 98 milhões resultou em uma reserva de US$ 30 milhões", informou o banco.

O balanço impulsionava a ação. No after hours da Bolsa de Nova York, as ações subiam 2,19% perto das 17h23 (horário de Brasília).