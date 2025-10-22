O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 21, que desconhece qualquer "pegadinha" no projeto de lei que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Em entrevista à GloboNews, ele disse respeitar o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), mas afirmou desconhecer qualquer erro no projeto aprovado pela Câmara.

"No meu entendimento, eu não vejo assim que há pegadinha, mas eu posso estar enganado. Eu não conheço a tese, eu preciso conhecer a tese. Nós queremos acertar, é um projeto muito importante. Nós estaremos sensíveis a qualquer argumento que seja submetido aos técnicos da Fazenda", declarou Haddad.

Renan tem dito publicamente que é preciso consertar o texto que veio da Câmara, que irá alterá-lo. Mas, por outro lado, também diz que o projeto não será analisado novamente pelos deputados. Alterar e não retornar à Câmara seria inconstitucional. Há deputados já alertam para o risco de judicialização da proposta caso avance nesse formato.

"Se for identificado qualquer reparo a ser feito, faremos. Mas nesse momento, eu não tenho notícia", disse Haddad.

Segundo o ministro, ele preza muito o relator do projeto no Senado a ponto de enviar dois de seus secretários para audiências públicas na Casa Alta. "O senador Renan me ligou, a quem eu prezo muito e respeito. Me ligou, coloquei o secretário Marcos Pinto e o secretário Barreirinhas, que são os dois grandes arquitetos desse projeto, e foram, passaram o tempo todo lá com a equipe técnica do senador à disposição, e continuam à disposição", completou .