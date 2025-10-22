O grupo de mídia francês Vivendi teve receita de 68 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, queda de 1% em comparação com o mesmo período em 2024, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 21. No acumulado de nove meses entre janeiro e setembro, a receita do conglomerado foi de 213 milhões de euros, um avanço de 5,2% em relação aos 203 milhões de euros registrados no ano passado.

Somente o desempenho da Gameloft teve queda de 2,9% no confronto anual do trimestre, a 67 milhões de euros, mas cresceu 4,5% no acumulado de nove meses, a 210 milhões.

Em nota, o CEO da Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, disse que a empresa continua realizando cortes de custos corporativos e que a Gameloft teve sucesso na sua reestruturação de negócios, com aumento na receita de computadores e consoles.