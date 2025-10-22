O ouro encerrou a sessão desta terça-feira, 21, em queda acentuada, em movimento de correção de ganhos, enquanto um dólar mais forte também pressionou o metal. A prata também encerrou o pregão em baixa. De acordo com a Dow Jones Market Data, é a primeira vez em 12 anos que o ouro caiu mais de 5%.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 5,74%, a US$ 4.109,1 por onça-troy. A prata encerrou em baixa de 7,16%, a US$ 47,704 por onça-troy.

A queda pode ter sido causada por uma avaliação exagerada nos valores do ouro, avalia o XTB. O metal vinha registrando ganhos consecutivos nos últimas semanas, atingindo recordes de preços. Ainda segundo o XTB, a possibilidade de que os dados de inflação dos Estados Unidos, que serão divulgados na sexta-feira, fiquem abaixo do esperado, também pesou sobre o ouro.

Além disso, analistas do Citi Research veem uma diminuição no prêmio de risco como um dos fatores que contribuem com a queda, com a perspectiva do encerramento da paralisação das atividades do governo norte-americano e do anúncio de um acordo comercial entre os EUA e a China. Investidores também acompanham relatos de que países europeus preparam uma proposta para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

A queda no valor do ouro teve impacto nas ações das empresas mineradoras do metal. Por volta das 14h30 (de Brasília), a ação da Newmont caía 9,38%, a da AngloGold registrava baixa de 10,5% e a da Royal Gold recuava 4,9%.

O Citi citou que o ouro teve queda de 4,7 desvios padrão nesta terça. O comportamento é um evento estatisticamente muito raro e extremo. A instituição disse que havia alertado para o fato de os preços do ouro estarem esticados, negociados a 20% acima da média móvel de 200 dias, o que funcionou como um indicador de topo/consolidação em ciclos anteriores. O banco disse que encerrou a posição comprada no metal.

*Com informações de Dow Jones Newswires