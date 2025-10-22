A OpenAI sinalizou o lançamento de um navegador próprio intitulado "ChatGPT Atlas", aponta uma publicação da empresa do CEO, Sam Altman, no X, nesta terça-feira, 21. Em uma postagem, a OpenAI publicou um vídeo curto no qual são mostradas três abas que informam "Transmissão ao vivo", "Hoje" e "10h (horário do Pacífico)". Altman republicou o vídeo e disse estar "bastante animado" para o lançamento do novo produto. No YouTube, a OpenAI publicou um link para a apresentação do novo produto, o que acontecerá às 14h (de Brasília).