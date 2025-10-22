O Banco do Brasil começa a ofertar a partir desta terça-feira, 21, a contratação de operações com base na MP do crédito rural (1.314/25), com o uso de recursos livres. A nova linha poderá ser solicitada por produtores rurais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e cooperativas agropecuárias.

"Com a nova linha BB Regulariza Agro, com fonte de recursos livres do Banco do Brasil, o produtor vai poder liquidar, amortizar e alongar dívidas de custeio, investimento e CPRs, inclusive as que já foram prorrogadas, renegociadas ou que estejam adimplentes, em regiões impactadas com perdas de safra decorrentes de eventos adversos e que causaram aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)", detalha o banco, em nota.

Segundo o BB, o valor a ser regularizado será definido conforme a necessidade e situação de cada cliente. O prazo pode chegar a até nove anos, incluindo período de até um ano de carência.

"São condições que trazem alívio no fluxo de caixa e previsibilidade financeira para o produtor rural, seja ele um agricultor familiar, médio ou grande produtor. Agora, o objetivo do BB é ajudar as famílias e as empresas do campo a renegociar suas dívidas, regularizar suas obrigações e retomar a produção", afirma o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do BB, Gilson Bittencourt, também em nota. "O agro é estratégico para o Banco e vamos seguir apoiando o setor com responsabilidade e visão de longo prazo."

O BB afirma que uma segunda etapa da regularização de operações, com uso de recursos subsidiados, terá início em breve. Também diz que oferece outras possibilidades de soluções de dívidas para produtores e cooperativas cujos débitos não se enquadrem nos critérios da MP.