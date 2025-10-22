A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, o reajuste tarifário de 2025 da Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL Piratininga), com alta média de 7,6%. As novas tarifas entram em vigor já na próxima quinta-feira, dia 23.

Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio a ser percebido será de 12,1% para os consumidores conectados na alta tensão, especialmente grandes indústrias e empresas. A elevação será de 5,6% para aqueles conectados na baixa tensão, como residenciais e pequenos comerciantes.

A alta foi puxada por diferentes fatores, incluindo o custo com encargos setoriais, que apresentou variação de 30,0% e impactou o efeito médio em 7,72%.

Já os custos de transmissão tiveram uma variação de 10,6% e impactaram o efeito médio em 1,18%. Os custos de compra de energia elétrica também contribuíram para o reajuste.

A CPFL Piratininga é sediada na cidade de Sorocaba (SP) e atende aproximadamente 1,98 milhão de unidades consumidoras.

O consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual na ordem de R$ 6,14 bilhões.