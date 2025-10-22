O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,38% na segunda prévia de outubro, após alta de 0,26% observada na mesma leitura do mês passado, informou nesta terça-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na segunda prévia de outubro, houve queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo (0,31% para -0,63%), enquanto foi registrada desaceleração marginal do Índice Nacional de Custo da Construção (0,22% para 0,21%).

Por outro lado, houve aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (0,09% para 0,25%).