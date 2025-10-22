O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou, em discurso preparado para evento nesta terça-feira, 21, que, em termos gerais, a transmissão da política monetária está progredindo sem problemas. Segundo ele, a força da transmissão monetária varia ao longo do tempo e também depende da configuração dos choques macroeconômicos internos e externos que afetam a economia da zona do euro.

"Assim, faz sentido manter uma abordagem reunião a reunião e dependente de dados para avaliar a força da transmissão monetária em qualquer momento", acrescentou ele.

Lane ainda disse que esse tipo de abordagem contribui para tomada de decisões gerais de política monetária, juntamente com os outros critérios de avaliação: as perspectivas de inflação e os riscos que a cercam, juntamente com a dinâmica da inflação subjacente.

Dentre outros assuntos, Lane mencionou que, durante a turbulência tarifária, a "combinação incomum" de uma liquidação de títulos do Tesouro dos EUA e um dólar enfraquecido tornou mais difícil para os bancos da zona do euro confiarem em seus ativos líquidos denominados em dólar - antes considerados portos seguros que ofereciam proteção contra perdas - para amortecer as pressões sobre empréstimos e financiamentos.