Uma canga de esmeralda de 241 quilos, avaliada em US$ 374 milhões, o equivalente a R$ 2 bilhões, é guardada em bunker em São Paulo enquanto aguarda para ser leiloada pelo valor mínimo de R$ 105 milhões.

Encontrada em agosto deste na Serra da Carnaíba, no norte da Bahia, a esmeralda está disponível para leilão até o próximo dia 28 pela Positivo Leilões, de São Paulo. A peça é guardada em São Paulo, sob forte esquema de segurança.

A negociação do leilão foi aberta em 18 de setembro no site da plataforma. Por enquanto, não há interessados pela canga de propriedade da Agropecuária Vale Rico Ltda.

Segundo o laudo do gemólogo Norman Michael Rodi, graduado pelo Gemological Institute of America (GIA), a peça apresenta numerosos cristais hexagonais prismáticos. Os cristais se encontram distribuídos no xisto.

"Apresenta cores consistentemente na região do verde esmeralda modificado por um tom azulado. O verde é realçado pela presença contrastante do xisto escuro e quartzo", diz o laudo.U