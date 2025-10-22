O HSBC contratou um veterano do NatWest para liderar seus negócios no Reino Unido cerca de sete meses após iniciar a busca por um novo chefe. O banco nomeou David Lindberg como diretor executivo do HSBC UK Bank Plc, que é sua unidade de banco de varejo com segregação de atividades, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira.

Lindberg, que foi diretor executivo da divisão de banco de varejo do NatWest, começará no HSBC em 8 de dezembro. Ele também teve passagens pelos bancos australianos Westpac, Commonwealth Bank of Australia e ANZ.

O HSBC iniciou a busca por um novo diretor executivo no Reino Unido em março, após anunciar que Ian Stuart assumiria um cargo como supervisor de clientes e cultura. Stuart começará na nova função após um período de transição com Lindberg. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.