Os juros futuros operam com viés de baixa na manhã desta terça-feira, 21, acompanhando os rendimentos dos Treasuries longos, que perderam força na última hora. O movimento é limitado pelo dólar, que sobe ante o real. O único ponto relevante da agenda desta terça são os leilões de NTN-B e LFT (11h).

Segundo Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos, os leilões de pós-fixados desta terça são um "teste importante após uma sequência de dias de performance fraca". Ele acrescenta, em relatório, que no último leilão de mesmos vencimentos, a oferta havia sido de apenas US$ 86,5 mil em risco para o mercado (DV01), o que serve de referência para a calibração de hoje.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,940%, de 13,967% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 caía para 13,205%, de 13,239%. E a taxa para janeiro de 2031 cedia para 13,490%, de 13,522% no ajuste de segunda-feira (20).