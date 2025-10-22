A Embraer assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA) da Coreia do Sul para fortalecer a cooperação em novos negócios e desenvolver oportunidades no mercado de defesa sul-coreano.

A assinatura foi feita entre o Brigadeiro do Ar Kang Joong-hee, diretor da Divisão de Negócios de Aeronaves da DAPA, e Bosco da Costa Jr., presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. O Brigadeiro destaca que o documento altera a relação entre a Coreia do Sul e o Brasil, de simples compras e vendas para um modelo de cooperação mútua.

Em 2023, a DAPA selecionou o C-390 Millennium em uma licitação pública de Aeronaves de Transporte de Grande Porte para fornecer à Força Aérea da República da Coreia (ROKAF) novos modelos de transporte militar. No mês passado, a empresa e a Agência de Promoção de Comércio e Investimento da Coreia (KOTRA) realizaram demonstrações ao longo de uma semana nas cidades de Sacheon e Busan, que incluíram visitas e seminários para identificar áreas de maior colaboração entre a Embraer e as empresas coreanas.