A Coca-Cola teve lucro líquido de US$ 3,68 bilhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 29% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 21. Com ajustes, a gigante americana do setor de bebidas registrou lucro por ação de US$ 0,86 no período, resultado que ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,78.

A receita líquida da Coca-Cola teve alta anual de 5% no trimestre, a US$ 12,5 bilhões, também maior do que o consenso da FactSet, de US$ 12,4 bilhões.

A empresa disse estar confiante de que alcançará o guidance para o ano e manteve projeção para crescimento da receita orgânica entre 5% a 6% no ano completo de 2025.

Às 8h15 (de Brasília), a ação da Coca-Cola subia 2,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.