A General Motors (GM) teve lucro líquido de US$ 1,33 bilhão no terceiro trimestre de 2025, 57% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 21. Em termos ajustados, a montadora americana garantiu lucro por ação de US$ 2,80 entre julho e setembro, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,29.

A receita da GM somou US$ 48,59 bilhões no trimestre, mostrando leve recuo de 0,3% ante um ano antes, mas também superou a previsão da FactSet, de US$ 45,03 bilhões.

Ainda no balanço, a GM elevou suas projeção para o lucro operacional de 2025, para US$ 12 bilhões a US$ 13 bilhões. A faixa anterior era de US$ 10 bilhões a US$ 12,5 bilhões. No terceiro trimestre, o lucro operacional ficou em US$ 3,4 bilhões, com queda anual de 18%.

A previsão para o impacto de tarifas neste ano foi reduzida em US$ 500 milhões, para US$ 3,5 bilhões a US$ 4,5 bilhões.

Às 7h58 (de Brasília), a ação da GM saltava 8,1% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires.