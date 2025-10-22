A recém-nomeada primeira-ministra do Japão escolheu Satsuki Katayama como a primeira mulher ministra das Finanças do país, em uma iniciativa que pode aumentar as expectativas de uma política fiscal mais expansiva.

Horas após ser aprovada como a primeira mulher a assumir o cargo de primeiro-ministro na história do Japão nesta terça-feira, 21, Sanae Takaichi nomeou Katayama, de 66 anos, para chefiar o Ministério das Finanças. Ex-burocrata experiente, Katayama é tida como favorável à postura fiscal proativa da nova administração.

Katayama tem duas décadas de experiência no Ministério das Finanças e poderá ajudar o governo de Takaichi a equilibrar o desafio de aumentar os gastos fiscais em meio a preocupações com a crescente dívida federal.

Os mercados já haviam precificado em grande parte a nomeação de Katayama e aguardam outras nomeações para o gabinete de Takaichi para avaliar as implicações de suas escolhas. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.