Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única e perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, enquanto investidores monitoram balanços corporativos e novidades das tensões comerciais entre EUA e China.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, com alta marginal de 0,01%, a 572,19 pontos.

A temporada de balanços começa a ganhar força na Europa, com resultados trimestrais aguardados hoje do banco italiano UniCredit (+0,06%), no horário acima) e do grupo de mídia francês Vivendi (+1,1%).

Nos EUA, também estão previstos informes de várias grandes empresas nesta terça, incluindo Netflix e Coca-Cola.

A disputa comercial entre EUA e China, enquanto isso, segue no radar. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deverá se reunir com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng esta semana na tentativa de evitar uma escalada das tarifas de Washington sobre produtos chineses.

Mais adiante, ainda este mês, espera-se que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, se encontrem, durante uma cúpula regional asiática, para discutir a relação comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Às 6h29 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,19% e a de Paris avançava 0,11%, enquanto a de Frankfurt caía 0,13%. Já a de Milão exibia alta de 0,73%, enquanto as de Madri e Lisboa perdiam 0,03% e 0,16%, respectivamente.

