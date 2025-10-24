O recuo de 1,09% na energia elétrica residencial resultou no maior alívio sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de outubro. O subitem respondeu por uma contribuição de -0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,18% apurada pelo IPCA-15 de outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também houve influência negativa significativa de seguro voluntário de veículo, com queda de 2,12% e impacto de -0,02 ponto porcentual.

Na direção oposta, figuraram no ranking de maiores pressões sobre o IPCA-15 de outubro os subitens gasolina (alta de 0,99% e impacto de 0,05 ponto porcentual), aluguel residencial (0,95% e 0,03 ponto porcentual), passagem aérea (4,39% e 0,03 ponto porcentual), plano de saúde (0,50% e 0,02 ponto porcentual), etanol (3,09% e 0,02 ponto porcentual) e gás de botijão (1,44% e 0,02 ponto porcentual).