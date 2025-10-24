Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 3,31% em setembro para um aumento de 0,16% em outubro, uma contribuição de 0,02 ponto porcentual do grupo para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa geral do IPCA-15 foi de alta de 0,18% em outubro.

A energia elétrica residencial passou de uma alta de 12,17% em setembro para uma queda de 1,09% em outubro, item de maior alívio individual sobre o IPA-15 deste mês, uma contribuição de -0,05 ponto porcentual.

Em setembro, houve a recomposição das faturas passado o efeito do Bônus de Itaipu creditado nas faturas emitidas no mês de agosto. Além disso, estava em vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, adicionando R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos. Já em outubro, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha patamar 1, reduzindo a R$ 4,46 o adicional na conta de luz a cada 100 KWh consumidos.

Além disso, ainda em Habitação, houve aumentos nos subitens gás de botijão (1,44%) e aluguel residencial (0,95%).