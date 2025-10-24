A alta de 0,18% registrada em outubro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a taxa mais branda para o mês desde 2022, quando subiu 0,16%. Em outubro de 2024, o IPCA-15 tinha registrado alta de 0,54%. Em setembro de 2025, apresentou elevação de 0,48%.

O resultado de outubro de 2025 fez a taxa acumulada em 12 meses arrefecer, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 24.

A taxa do IPCA-15 acumulada em 12 meses passou de 5,32% em setembro para 4,94% em outubro, a mais baixa desde janeiro deste ano, quando estava em 4,50%.

No acumulado de 2025 até outubro, o IPCA-15 apresentou alta de 3,94%.