O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 24, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI subiu 3% em setembro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para setembro altas de 0,4% e 3,1%, respectivamente.

Em agosto, o índice cheio do CPI teve alta de 0,4% na comparação mensal e acréscimo de 2,9% no confronto anual.

Núcleo

O núcleo do CPI dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% em setembro ante agosto. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam alta de 0,3% no último mês.

Na comparação anual, o CPI avançou 3% em setembro, vindo também aquém da projeção, de acréscimo de 3,1%. Em agosto, o núcleo subiu 0,3% ante julho e registrou alta de 3,1% ante um ano antes.