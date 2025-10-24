O IPCA-15 de outubro abaixo do esperado traz alívio aos juros futuros na manhã desta sexta-feira, 24, enquanto investidores aguardam pela divulgação da inflação dos Estados Unidos de setembro medida pelo CPI (9h30). O IPCA-15 subiu 0,18% na margem, abaixo da mediana das estimativas, de alta de 0,24%. O índice em 12M subiu 4,94%, também abaixo da mediana esperada, de alta de 5%. O dólar ronda a estabilidade.

O investidor também digere pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode vencer a disputa pela Presidência ainda em primeiro turno no ano que vem, derrotando todos os candidatos da direita. Além disso, a avaliação positiva do governo Lula passou a negativa pela primeira vez desde novembro de 2024.

Às 9h08 a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 13,830%, de 13,883% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 13,085%, de 13,148%, e o para janeiro de 2031 cedia para máxima de 13,480%, de 13,430% no ajuste de quinta (23).