O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,18% em outubro ante setembro, abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,24%, com intervalo entre avanços de 0,14% e 0,33%. Conforme divulgado na manhã desta sexta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 registrou um aumento de 3,94% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta do índice foi de 4,94%, resultado próximo da mediana das projeções de 5%, com intervalo entre aumentos de 4,90% e 5,10%.