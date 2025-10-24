O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite da quinta-feira, 23, o fim de "todas as negociações comerciais" com o Canadá, por causa de um anúncio de televisão produzido pelo governo canadense que teria distorcido fatos sobre as tarifas de importação.

Em publicação na Truth Social, Trump acusou o Canadá de usar "fraudulentamente" um discurso do ex-presidente americano Ronald Reagan para criticar as tarifas. "Tarifas são muito importantes para a segurança nacional e a economia dos EUA", escreveu o republicano.

A reação ocorreu um dia após o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmar que pretende dobrar as exportações canadenses para outros países em um década para reduzir a dependência dos Estados Unidos, diante do esfriamento da relação comercial entre os vizinhos.

Apesar da disputa, cerca de 85% do comércio bilateral segue livre de tarifas, dentro do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.