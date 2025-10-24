As vendas no varejo do Reino Unido cresceram 0,5% em setembro ante agosto, segundo dados publicados nesta sexta-feira (24) pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio acima da previsão do Wall Street Journal, que apontava queda de 0,4% no mês.

Na comparação anual, o volume de vendas aumentou 1,5%, também superando a expectativa de alta de 0,5%.

O avanço mensal foi impulsionado por varejistas de informática e telecomunicações, além de comércios online, especialmente joalherias que registraram forte demanda por ouro. De acordo com o ONS, o volume total de vendas atingiu o maior nível desde julho de 2022, marcando o quarto mês consecutivo de crescimento.

No trimestre encerrado em setembro, as vendas avançaram 0,9% frente ao trimestre anterior, com destaque para o bom desempenho de lojas de roupas favorecidas pelo clima mais quente em julho e agosto.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.