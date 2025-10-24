Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, perdendo fôlego desde a abertura positiva dos negócios, diante da cautela de investidores antes de novos dados de inflação dos EUA e apesar de balanços e indicadores locais animadores.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,04%, a 574,22 pontos.

No meio da manhã, os EUA vão divulgar o relatório mensal da inflação ao consumidor (CPI) em um esquema emergencial, visto que a paralisação do governo Trump, já a segunda maior da história, segue em vigor. O CPI é crucial antes da próxima decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco americano), marcado para quarta-feira (29).

Os últimos balanços corporativos da Europa agradaram. Na esteira de resultados trimestrais, a empresa de defesa sueca Saab exibia robusto ganho de quase 8% em Estocolmo, enquanto o banco britânico NatWest subia 2,2% em Londres.

No âmbito macroeconômico, os últimos PMIs compostos da zona do euro e do Reino Unido vieram acima das expectativas. Ainda no Reino Unido, as vendas no varejo mostraram uma inesperada alta em setembro.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,03%, a de Paris caía 0,30% e a de Frankfurt avançava 0,11%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,02% e 0,28% e 0,41%.

