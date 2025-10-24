Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após a Casa Branca confirmar ontem que o presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o homólogo chinês, Xi Jinping, na próxima semana, reavivando esperanças de que as duas maiores economias do mundo superem as atuais tensões comerciais.

Liderando ganhos na região, o sul-coreano Kospi saltou 2,50% em Seul, a 3.941,59 pontos, novo patamar recorde, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,35% em Tóquio, a 49.299,65 pontos, e o Hang Seng avançou 0,74% em Hong Kong, a 26.160,15 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto garantiu alta de 0,71%, a 3.950,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,36%, a 2.491,35 pontos.

Em Taiwan, não houve pregão devido a um feriado.

A Casa Branca detalhou que Trump viajará para a Malásia ainda hoje e passará depois pelo Japão e pela Coreia do Sul, onde se encontrará com Xi Jiping, na quinta-feira (30).

O anúncio ajudou a impulsionar as bolsas de Nova York ontem, ao gerar expectativas de que EUA e China cheguem a um acordo comercial e evitem a adoção de tarifas mais altas.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia: O S&P/ASX 200 caiu 0,15% em Sydney, a 9.019,00 pontos.

