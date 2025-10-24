A Bolsa de Tóquio abriu em alta nesta sexta-feira, 24 (horário local), diante das expectativas sobre um encontro entre líderes dos EUA e a China. Mercado assimilava ainda um dado que mostrou que a inflação ao consumidor no Japão acelerou em setembro, em meio a especulações sobre o momento do próximo aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão.

A inflação ao consumidor - excluindo os preços voláteis de alimentos frescos - aumentou 2,9% no mês passado em relação ao ano anterior, em comparação com a alta de 2,7% em agosto.

A aceleração traz desafios para recém-confirmada primeira-ministra Sanae Takaichi, que prometeu adotar políticas para conter a alta dos preços. Às 21h04 (de Brasília), o índice Nikkei tinha alta de 0,9%, a 49.095,27 pontos.