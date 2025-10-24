A Air France-KLM informou que concluiu, em 22 de outubro, a compra de uma participação de 2,3% na WestJet, como parte de uma transação separada previamente anunciada que também envolveu a Korean Air e a Delta.

As ações compradas por todas as três companhias aéreas representam um interesse combinado de 25%, com a Delta Air Lines assumindo 12,7% e a Korean Air, 10%, de acordo com comunicado da Air France-KLM. As participações foram vendidas por fundos e co-investidores afiliados à Onex Partners, um investidor canadense e gestor de ativos alternativos que é o acionista controlador da WestJet.

Nesta quinta-feira, 23, as ações da Delta Airlines caíram 2,05% na Bolsa de Nova York, em dia de desempenhos distintos paras as principais empresas aéreas. Em Paris, a Air France-KLM recuaram 4,21%.